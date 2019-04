Naples n'a pas réussi à renverser la situation contre Arsenal, jeudi. Battus 2-0 à l'aller, Dries Mertens et ses équipiers ont concédé une défaite 0-1 au retour.

Le Diable Rouge ne pouvait cacher sa déception à la fin de la rencontre. "Ils n'étaient pas tellement plus forts que nous", a déclaré Mertens.

"Dans les 10-15 premières minutes, on a eu deux occasions pour marquer. Tu sais que si tu marques dans les premières minutes, c'est différent", a expliqué Mertens. "On a pris un but et on a baissé la tête. Mais on y a toujours cru. Dans le vestiaire, on s'est dit 'allons-y, essayons', car ils n'étaient pas tellement plus forts que nous. On a raté le match à l'aller. Et ici, à la maison, on a pris ce but..."

Naples s'est surtout compliqué la tâche lors du match aller, avec deux buts concédés en première période. "Le regret, c'est la première mi-temps là-bas, nous n'étions pas bien sur le terrain. Ils en ont profité. Aujourd'hui, on a tout essayé mais ils ont bien défendu en deuxième mi-temps."

Naples terminera donc une nouvelle fois la saison sans remporter le moindre titre. Que manque-t-il aux Napolitains pour soulever un trophée? "On doit comprendre que nous sommes des joueurs normaux. On s'en sort bien. Les supporters ne doivent pas parler mal car nous sommes deuxièmes en championnat, nous sommes sortis de la Ligue des Champions pour un but (Naples avait terminé avec le même nombre de points et la même différence de buts que Liverpool, qui s'était qualifié pour avoir marqué plus de buts) et maintenant en quarts de l'Europa League. Nous devons rester les pieds sur terre et aller de l'avant."