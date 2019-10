Après leur succès face au Vitoria Guimaraes en ouverture, les Rouches sont arrivés en confiance à Londres pour affronter les Gunners. Sil l'affiche s'annonce belle, le coach d'Arsenal, Unai Emery a annoncé en conférence de presse qu'il ferait tourner son effectif.

Malgré un effectif en grande partie remanié, les Gunners se sont promenés dans la défense rouche en première mi-temps. En deux minutes, Gabriel Martinelli accordait un double avantage aux siens (14e et 16e). Six minutes plus tard, Joseph Willock allourdissait le score trompant le pauvre Milinkovic-Savic.

Les Compos :

Arsenal : Martinez, Bellerin, Mustafi, Holding, Tierney, Ceballos, Torreira, Willock, Maitland-Niles, Nelson, Martinelli

Standard : Milinkovic-Savic, Vojvoda, Vanheusden, Laifis, Gavory, Cimirot, Bastien, Mpoku, Lestienne, Emond, Boljevic.

