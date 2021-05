Unai Emery tient sa revanche. Un an et demi après son licenciement d’Arsenal, l’entraîneur basque a éliminé son ancien club grâce au partage vierge obtenu à l’Emirates. Les Espagnols n’ont pourtant pas réussi à se mettre à l’abri.

Leur court succès de l’aller (2-1) les plaçait dans une situation peu confortable tant qu’ils n’inscrivaient pas ce but à l’extérieur. Ils n’y sont pas parvenus et la blessure rapide de Chukwueze à la demi-heure n’arrangeait pas leurs affaires, et pourtant...

Le sous-marin jaune a tremblé quand Aubameyang a trouvé le poteau à deux reprises (26e, 79e). Le Gabonais s’est également montré dangeureux avant la pause (39e) sans être juste dans le dernier geste. Villarreal maîtrisait les Anglais mais la perspective d’une prolongation élimination était loin d’être écartée et la tension parsemait cette rencontre au fil des minutes.

Le problème, c’est que les Gunners ne parvenaient pas à construire et à décontenancer la défense adverse. Il est même surprenant que Mikel Arteta, qui a perdu ce jeudi le peu de crédit qu’il lui restait, n’ait pas fait entrer Lacazette avant la 80e.

Pour le plus grand bonheur d’Emery qui se qualifie pour sa cinquième finale d’une Europa League qu’il a déjà remportée trois fois avec Séville. Avec cette qualification, Villarreal prend également sa revanche. Il y a quinze ans, Riquelme avait raté un penalty à la dernière minute face à Arsenal en demi-finale retour de la Ligue des champions. L’affront est lavé. Les Jaunes peuvent maintenant décrocher leur premier titre continental face à Manchester United.

Arsenal : Leno, Bellerin (90e Nketiah), Holding, Mari, Tierney (80e Willian), Thomas, Saka, Oedegaard (66e Martinelli), Smith-Rowe, Pepe, Aubameyang (80e Lacazette).

Villarreal : Rulli, Gaspar, Albiol, Torres, Pedraza (90e A.Moreno), Chukwueze (29e Pino, 90e Gomez), Parejo, Coquelin, Trigueros, Moreno, Alcacer (72e Bacca).

arbitre : S.Vincic.

avertissements : Pino , Nketiah.