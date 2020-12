L’ancien attaquant d’Anderlecht est l’homme en forme des Rangers. À suivre de près.

Personne n’a oublié son splendide but inscrit depuis le rond central sur le terrain détrempé de Sclessin, le 22 octobre dernier. Un but qui a fait le tour du globe. Et qui a fait dire à Steven Gerrard qu’il s’agissait du plus beau qu’il avait eu l’occasion de voir dans sa (magnifique) carrière. Rien que ça.