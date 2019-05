Chelsea et Arsenal s'affrontaient ce mercredi à Bakou en finale de l'Europa League de football.

La première mi-temps est équilibrée. Les deux équipes se sont procurées quelques occasions mais le match peine à réellement se lancer.

A la 48e minute, sur un superbe centre d'Emerson, Giroud place un modèle de tête pour battre Cech entre les perches. C'est le 11e but de la compétition pour le Français !

Sur un bon centre en retrait d'Hazard, Pedro reprend en un temps et met le ballon hors de portée du gardien des Gunners: 2-0 pour les Blues à la 59e.

A la 63e, Pedro se fait bousculer dans la surface et l'arbitre de la rencontre accorde un penalty à Chelsea. Hazard ne se fait pas prier et inscrit le 3e but de ses couleurs.

Alors qu'ils semblaient vaincus, les Gunners réduisent l'écart par l'intermédiaire d'Iwobi, qui venait de monter au jeu: 3-1 à la 68e.

Le Magicien Eden Hazard y va de son deuxième but à la 72e sur une superbe passe lobée de Giroud: 4-1. Le match est plié.

A la 88e, dans un stade loin d'être comble, Eden Hazard quitte la pelouse sous les applaudissements pour son, propable, dernier match avec le FC Chelsea.

Coup de sifflet final ! Chelsea remporte l'édition 2018-2019 de l'Europa League suite à sa victoire 4-1 face à Arsenal en finale !





COMPOSITIONS:

Chelsea: Arrizabalaga, Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Emerson, Kante, Jorginho, Kovacic, Pedro, Giroud, Hazard.

Arsenal: Cech, Sokratis, Koscielny, Monreal, Maitland-Niles, Torreira, Xhaka, Kolasinac, Ozil, Aubameyang, Lacazette.

