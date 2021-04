Près de 22 millions d’euros bruts par an. David de Gea représente l’un des deux plus importants salaires payés par un club anglais, avec Kevin De Bruyne et ses plus de 18 millions d’euros (le salaire de plus de 30 millions d’euros de Gareth Bale est payé en grande partie par le Real Madrid). Pourtant, le portier espagnol ne fait plus du tout l’unanimité à Manchester United.

Sa dernière apparition en Premier League remonte au 28 février. Il n’a pas non plus été utilisé en FA Cup en mars dernier. En réalité, son seul match depuis la fin du mois de février a été ce déplacement à Grenade lors du quart de finale aller d’Europa League jeudi dernier.