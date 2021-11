Conference League: Bolat prend un but de 45 mètres (VIDEO) Europa LeagueVidéo La Rédaction Déjà qualifié, Gand s'est incliné sur la pelouse d'Anorthosis.

Gand se déplaçait à Famagouste (Chypre), ce jeudi soir en Coupe d'Europe. Avec l'objectif de rester invaincu dans le groupe B, ce qui aurait fait du bien au coefficient européen belge.



Mais il n'en fut rien puisque Anorthosis s'est imposé sur le plus petit écart. Et le but de Christodoulopoulos est venu d'aussi loin que la distance entre la première et la dernière lettre de son nom: 45 mètres.



L'attaquant grec a eu une inspiration géniale après avoir récupéré un ballon au milieu de terrain. Admirez plutôt cet amour de lob.