Avec 10 buts inscrits, l'attaquant belgo-nigérian de Feyenoord a terminé meilleur buteur de cette nouvelle compétition de clubs de l'UEFA, qui s'est achevée mercredi par la victoire de l'AS Rome sur Feyenoord (1-0) à la National Arena de Tirana. Le capitaine romain Lorenzo Pellegrini a lui été désigné Joueur de la saison en Conference League. Feyenoord et la Roma sont, avec respectivement cinq et deux joueurs, les deux clubs les mieux représentés dans ce Onze de la saison.

Outre Dessers, les joueurs rotterdamois retenus sont les défenseurs Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner et Tyrell Malacia, ainsi que l'attaquant Luis Sinisterra, auteur de six buts et quatre assists en Conference League.

Les Romains retenus sont le gardien Rui Patricio, le défenseur Chris Smalling, le milieu Lorenzo Pellegrini et l'attaquant Tammy Abraham, deuxième meilleur buteur de la compétition avec neuf goals.

Les deux joueurs n'évoluant pas dans un des deux clubs finalistes sont Dimitri Payet (Marseille) et Kiernan Dewsbury-Hall (Leicester City).

L'Equipe de la saison en Conference League:

Rui Patricio (AS Rome); Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Chris Smalling (AS Rome), Gernot Trauner (Feyenoord), Tyrell Malacia (Feyenoord); Lorenzo Pellegrini (AS Rome), Dimitri Payet (Marseille), Kiernan Dewsbury-Hall (Leicester City), Luis Sinisterra (Feyenoord); Cyriel Dessers (Feyenoord), Tammy Abraham (AS Rome).