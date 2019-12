Habitués à l’ambiance de cathédrale de l’Emirates Stadium, les Gunners ont avoué avoir apprécié celle de Sclessin.

"C’est une ambiance de ouf, ici" , soulignait David Luiz en zone mixte. "C’est agréable de jouer ici" , continuait Alexandre Lacazette. "On sent que le public aime son équipe."

Une équipe liégeoise qui n’a pas surpris les Londoniens. "On connaissait les forces et les faiblesses du Standard mais il est vrai qu’on ne s’attendait pas à être menés de deux buts. Mais nous n’avons rien lâché et c’est ce qui nous a permis de revenir."