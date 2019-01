L'UEFA a publié ce jeudi une vidéo reprenant les dix meilleurs arrêts de la phase de poules de l'Europa League. Au cœur de cette compilation, les trois clubs belges engagés apparaissent.





D'une part, Anderlecht et le Standard sont représentés par leur gardien respectif. Thomas Didillon a été retenu pour sa parade sur un coup franc du Dinamo Zagreb lors de la deuxième journée de la phase de poules. Malgré cet arrêt le Sporting s'était incliné 0-2 à domicile contre les Croates, compromettant du même coup ses chances de qualification.





Par ailleurs, Guillermo Ochoa fait lui aussi partie de cette sélection. La sortie du Mexicain dans les pieds d'Ari face à Krasnodar dans le troisième match du groupe a séduit les observateurs de l'UEFA. Un arrêt d'autant plus important alors que le score était d'un but partout et qu'il allait permettre aux Liégeois d'arracher la victoire en fin de rencontre.





Troisième club engagé en Europa League durant l'automne, le Racing Genk apparaît aussi dans cette compilation, mais à ses dépens. C'est pour l'arrêt d'Aleksandar Vasyutin, le gardien de Sarpsborg, sur une frappe de Sander Berge que les Limbourgeois ont droit aux honneurs de ce classement honorifique.





Ironiquement, les Liégeois et les Anderlechtois ont été éliminés de la compétition alors que le Racing a poursuivi sa route, et affrontera le Slavia Prague en seizième de finale.