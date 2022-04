Alors qu'il étaient en train de commenter la demi-finale aller d'Europa League entre West Ham et l'Eintracht Francfort, deux commentateurs de la radio allemande ARD ont été attaqués par un hooligan anglais en tribune de presse comme le rapportent ce vendredi Bild et Guardian. "Mes rêves sur le football anglais ont été brisés", a déclaré en direct le commentateur Philipp Hofmeister qui couvrait la rencontre aux côtés de Tim Brockmeier.

L'agression des deux hommes a eu lieu à la 21e minute de la rencontre, quelques instants après l'égalisation de West Ham par Michail Antonio. Selon les témoignages, il semblerait qu'au moins un individu se serait jeté sur les deux journalistes, parvenant à arracher son casque à l'un des deux, alors qu'ils étaient en direct. S'ils sont restés silencieux un bref instant, ils ont ensuite témoigné en direct de l'incident qui venait de se produire. Ils ont ensuite changé de place à la mi-temps : "Vous avez constamment le sentiment que quelque chose pourrait venir de derrière, un coup de poing ou autre", ont-ils expliqué pendant la rencontre.

Après le match, Philipp Hofmeister est revenu sur Twitter sur ce qu'il s'était passé : "Nous allons bien", a-t-il rassuré avant de lancer un message aux supporters du club anglais, "meilleurs vœux à tous les supporters de West Ham qui aiment le football et respectent leurs adversaires."





Le club londonien, qui a eu vent de cette agression, a d'ores et déjà annoncé qu'il allait prendre des sanctions à l'encontre du supporters incriminé : "Le club a pris connaissance de l'incident et travaille à identifier l'agresseur. En accord avec notre approche tolérance zéro, la personne identifiée verra ses informations personnelles transmises à la police. Une interdiction de stade indéfinie et une interdiction de déplacement avec le club lui sera également adressée. Il n'y a pas de place pour ce type de comportement."