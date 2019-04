Benfica se rend en Allemagne pour y défier Francfort en quart de finale retour de Ligue Europa. Comme toujours, nombreux sont les supporters portugais à effectuer le déplacement.



Deux d’entre-eux, Alvaro et Jorge, partagent depuis hier leur périple sur Instagram. Problème : ils ne se sont pas rendus dans la bonne ville et risquent fort de rater le match.

Victoire ou défaite, les déplacements de supporters sont toujours l’occasion de faire le plein de souvenirs. Encore faut-il arriver à bon port… Deux supporters de Benfica sont en train d’en faire le douloureux apprentissage. Après une première étape à Paris, où ils ont visiblement passé la nuit, Alvaro et Jorge ont repris la route ce matin convaincu de faire route vers Francfort--sur-le-Main qui abrite le club de l’Eintracht. Lorsqu’Alavaro, heureux de voir la fin du voyage se profiler, poste une vidéo où un panneau indique Francfort (Oder), les internautes ont très vite compris que les deux compères faisaient fausse route.

En effet Francfort (Oder) est situé au sud de Berlin à 6h de route de Francfort-sur-le-Main, où le match se jouera ce soir. Une fois arrivés sur place, devant le supposé stade, les deux jeunes hommes ont très vite compris. "Salut tout le monde, on est censé être arrivés. Mais quelque chose cloche, déclare Alvaro. Ce n’est pas le stade ça, Jorge ? On va voir si on trouve du monde pour nous aider." Des centaines de messages ont alors afflué pour leur souhaiter bon courage.

Un peu avant 16h30, les deux amis ont décidé de reprendre la route pour Francfort-sur-le-Main. Ils devraient rallier le stade aux alentours de 22 h 30 alors que le coup d’envoi, lui, sera donné à 21 h.

Alvaro et Jorge doivent maintenant espérer un succès des Aigles vainqueurs 4-2 au match aller à Lisbonne pour se consoler comme ils peuvent. Quand on vous dit que les déplacements sont toujours l’occasion de faire le plein de souvenirs…