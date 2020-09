On l'avait quitté sur un "penaltygate". Le 8 novembre dernier, Mbaye Diagne sonnait à Paris la fin de son aventure au Club de Bruges en s'emparant d'un penalty promis à Vanaken, tireur habituel désigné. La tentative du Sénégalais était manquée et les champions de Belgique 2018 s'inclinaient de justesse face au PSG (1-0). Ce comportement avait énervé au plus haut point Philippe Clement. Las des humeurs de son attaquant, le coach brugeois décidait de l'écarter pour de bon malgré ses quatre buts en six matchs disputés en Pro League.

Depuis son retour de prêt de Belgique, Diagne remontre ses qualités de buteur sous les couleurs du Galatasaray. L'international brillait déjà lors de la préparation en trouvant trois fois le chemin des filets en deux rencontres. Ce jeudi, à Bakou face au Neftchi, l'ancien "Blauw en Zwart" a contribué à la qualification du club turc en inscrivant un doublé.

Entre-temps, Christian Luyindama avait redonné l'avantage aux siens après l'égalisation des Azéris. L'ancien Liégeois est un pion essentiel dans la défense du Galatasaray. Au prochain tour, ses deux anciennes connaissances du football belge affronteront Hajduk Split. Avec la ferme intention de passer encore les deux tours préliminaires et atteindre les poules, pour éventuellement revenir en Belgique.