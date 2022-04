Signé Barça, volée déroutante

Hier soir se jouaient les quarts de finale de l'Europa et de Conference League. Et le moins que l'on puisse écrire, c'est que les spectateurs ont bien fait de suivre ces rencontres.

En Europa League, les Barcelonais se déplaçaient dans le bouillant Deutsche Bank Park. Un match qui a tenu toutes ses promesses footballistiques.



Dans un match à 100 à l'heure, ce sont les visités qui ont ouvert le score sur un geste de génie de la part de Knauff. Le jeune Allemand de 20 ans contrôle la balle, sur une tentative de dégagement sur corner, et bien que mal positionné, il arme une frappe enroulée digne des plus grands, pour aller trouver la lucarne de Marc-André ter Stegen. (Goal à 3:25)

Le Barça devait alors se réveiller et grâce aux changements de Xavi, les Blaugranas ont pu inscrire un goal typique du tiki-taka.

Le goal de la saison pour Payet ?

Pour son quart de finale aller de Conference League, l'OM recevait les Grecs du Paok Salonique. La rencontre commençait parfaitement dans un Vélodrome enflammé. Dimitri Payet faisait une passe lumineuse pour le Brésilien Gerson à la limite du hors-jeu, qui contrôlait parfaitement pour conclure d'un bel extérieur du pied gauche.

Ensuite le goal de la soirée. En fin de première mi-temps l'OM obtient un corner. Le Turc Under, s'élance et tente une passe brossée au bord du rectangle. La balle rebondit et Dimitri Payet décoche une volée venue d'ailleurs.

Si les Olympiens ont réalisé un match presque parfait, ils doivent probablement regretter le beau but encaissé au retour des vestiaires. Le Marocain El Kaddouri est à la conclusion d'un beau mouvement collectif.

Solo de Muriel

L'Atalanta se déplaçait du côté du Leipzig dans une rencontre très animée. Ce sont les visiteurs qui débutent les hostilités. Luis Muriel reçoit le ballon en bord de rectangle, profite d'une défense laxiste, accélère et trouve la lucarne de Peter Gulasci, d'un enroulé somptueux.