Alors que la rencontre était prévue à 18h55, le match opposant le Dynamo Kiev aux Blauw en Zwart a été avancé à 16h. La capitale ukrainienne est en proie à des températures glaciales. Le thermomètre devrait avoisiner les -20 degrés en début de soirée. En accord avec l'UEFA, les deux équipes ont décidé d'avancer la partie.

Les Brugeois sont confrontés à plusieurs cas de coronavirus et ils ne pourront pas compter sur Vanaken, Denswil, Mitrovic et Lang en plus de leur entraîneur Philippe Clement et son staff.