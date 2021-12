Une rencontre au cours de laquelle Brian Priske, l'entraîneur anversois, va faire tourner son effectif. "Mais nous restons motivés pour prendre les trois points", a-t-il assuré mercredi en conférence de presse. Après des défaites contre Francfort et Fenerbahce, les Anversois auront à coeur d'offrir un succès à leurs supporters pour finir cette campagne sur une bonne note. "Nous allons tout faire pour y parvenir", a déclaré Priske. "Nous méritions déjà une victoire sur les matches précédents mais nous avons manqué de qualité et de chance dans des moments importants pour la décrocher."

Éliminés en Europa League et en Coupe de Belgique, le 'Great Old' pourra se concentrer à 100% sur le championnat. Raison pour laquelle l'entraîneur danois va faire souffler certains joueurs contre l'Olympiacos. "Ce n'est pas une question de rythme car tout le monde a déjà beaucoup joué cette saison. Mais certains joueurs sont un peu gênés par des pépins physiques et nous n'allons pas prendre de risque."

Face aux champions de Grèce, l'Antwerp espère aussi garder le zéro pour la première fois de la saison en Europe. "Ce n'est pas vraiment un but en soi mais c'est sûr que cela aide pour gagner. Lors des derniers matches, nous avons bien défendu et concédé peu d'occasions. Nous voulons poursuivre sur cette lancée."