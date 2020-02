Gand se déplace à l'AS Roma dans ce déplacement périlleux.

Le deuxième de Jupiler Pro League, après avoir brillamment fini premier de son groupe, affronte l'AS Roma avec une équipe classique. Kaminski prendra ses gants dans les cages avec une défense composé de Ngadeu et Platsun dans l'axe ainsi que Lustig et Mohammadi sur les côtés. Au milieu du jeu, Odjidja, Owusu et Kums seront associés. Jonathan David jouera juste derrière Bezus et le point d'ancrage Laurent Depoitre.





A domicile, l'AS Roma doit absolument tout miser sur l'Europa League pour jouer la C1 l'an prochain. Les Italiens alignent donc une équipe type avec Pau Lopez dans les but. En défense, de gauche à droite ce sera Kolarov, Fazio, Smalling et Kolarov. Les Romains ont musclé leur entrejeu avec Cristante, Veretout, Pellegrini et Carles Perez qui fête sa première titularisation. A l'avant, Perotti gravitera autour de Edin Dzeko.