Après sa victoire 3-1 face à Valence, Arsenal a fini le travail en Espagne, jeudi en demi-finale retour, en battant Valence 2-4, alors que Chelsea est poussé aux prolongation par Francfort (1-1 à la fin du temps réglementaire, 1-1 au match aller à Francfort).

Avec un triplé du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang et un but du Français Alexandre Lacazette, Arsenal a dompté Valence 4-2 jeudi en demi-finale retour de Ligue Europa et retrouvé la finale de C3 dix-neuf ans après, accentuant l'emprise anglaise sur le football européen cette saison.

Après une défaite 3-1 à l'aller, les Valenciens n'y ont cru que pendant le premier quart d'heure, lorsque le Français Kevin Gameiro a ouvert la marque (11e). Mais Aubameyang a répliqué d'une belle demi-volée sur une remise de Lacazette (17e), ce dernier a marqué en pivot (50e) et "Aubame" a douché toute vélléité de révolte espagnole (69e, 88e) après le deuxième but de Gameiro (58e). Arsenal, vainqueur de la C3 en 1970, jouera à Bakou le 29 mai sa troisième finale de la "petite" Coupe d'Europe, deux décennies après une défaite contre Galatasaray en 2000.





Chelsea - Eintracht Francfort (aller : 1-1)

LES COMPOS

Chelsea : Kepa, Azpilicueta, David Luiz, Christensen, Emerson, Jorginho, Kovacic, Loftus-Cheek, Hazard, Giroud, Higuain.

Eintracht Francfort : Trapp, Abraham, Hinteregger, Falette, Hasebe, da Costa, Rode, Gacinovic, Kostic, Jovic, Rebic.

FC Valence - Arsenal (aller : 1-3)

LES COMPOS

FC Valence : Neto, Piccini, Garay, Gabriel, Gaya, Wass, Parejo, Coquelin, Guedes, Gameiro, Rodrigo.

Arsenal : Cech, Koscielny, Sokratis, Monreal, Maitland-Niles, Xhaka, Torreira, Kolasinac, Ozil, Aubameyang, Lacazette.

