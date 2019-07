Après avoir défait les Géorgiens de Torpedo Kutaisi à domicile (1-0) lors de la manche aller, les Kazakhs d'Ordabasy ont confirmé jeudi en déplacement (0-2) lors du 1er tour préliminaire retour de l'Europa League.

Ziguy Badibanga, formé à Anderlecht et passé par Charleroi, est monté au jeu à la 61e et a inscrit le deuxième but des siens dans le temps additionnel (90+4).

Dans le même temps, les Luxembourgeois de Niedercorn ont éprouvé les pires difficultés pour se défaire des Irlandais de Cork City. Pourtant vainqueurs en déplacement jeudi dernier 0-2, les coéquipiers des Belges Mayron de Almeida, titulaire, et de Jacky Mmaee, sur le banc, ont d'abord été menés 0-2 avant de réduire le score à un peu plus de vingt minutes du terme de la rencontre. Ce petit but permet aux Luxembourgeois d'accéder au prochain tour.

Larges vainqueurs en Norvège à l'aller (7-1), Molde et Alexandro Craninx ont assuré l'essentiel en Islande face au KR Reykjavik (0-0), entraîné par l'ancien tacticien de Lokeren Runar Kristinsson.

À noter que les Écossais des Rangers (0-4 puis 6-0), entraînés par Steven Gerrard, face aux Gibraltariens de St Josephs et les Suédois de Malmö (4-0 puis 0-4), avec une réalisation de Safari et une autre de Molins (ex-Anderlecht), face aux Nord-Irlandais de Ballymena, ont validé facilement leur billet pour le deuxième tour préliminaire de l'Europa League.