À l’instar de La Gantoise et de l’Antwerp, plusieurs joueurs expatriés espèrent parvenir à franchir l’écueil de ces barrages de la Ligue Europa.

Avec déjà deux tours dans les jambes, deux Diables disputent des matchs de gala : Leander Dendoncker et Wolverhampton se déplacent au Torino quand Matz Sels et Strasbourg reçoivent l’Eintracht Francfort, demi-finaliste l’an passé mais qui a perdu ses deux attaquants vedettes Luka Jovic (Real) et Sébastien Haller (West Ham).

L’AEK Athènes de Viktor Klonaridis va livrer un affrontement bouillant aux Turcs de Trabzonspor quand l’ambiance promet aussi d’être chaude pour Alexandre Craninx et Molde qui se déplacent au Partizan Belgrade.

La classe biberon du PSV (Robin Lauwers, 20 ans, Yorbe Vertessen, 18, et Sekou Sidibe) a été plus épargnée par le sort en héritant d’Apollon alors que le Celtic de Boli Bolingoli n’a pas le droit à l’erreur après son échec en C1 face aux Suédois de Solna.

Un an après avoir écrit l’histoire en se qualifiant pour la première fois pour la phase de poule, Dudelange a toutes les chances d’y retourner : la troupe d’Emilio Ferrera où figure Ilias Moutha-Sebtaoui, Kobe Cools, Thibaut Lesquoy, Mohamed Bouchouari, Antoine Bernier, Charles Morren et Sabir Bougrine défie les Arméniens d’Ararat.