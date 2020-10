En défense, l'entraîneur croate fait confiance à Jean Butez dans les buts et une défense à trois avec Ritchie De Laet, Jérémy Gelin et Abdoulaye Seck. Simen Jukleröd, à gauche, et Koji Miyoshi, à droite, arpenteront les flancs. Le capitaine Faris Haroun et Martin Hongla évolueront en pare-chocs devant la défense. En attaque, Pieter Gerkens évoluera en soutien de Lior Refaelov et Dieumerci Mbokani.

Du côté de Tottenham, José Mourinho a placé certains de ses cadres sur le banc dont Toby Alderweireld, Heung-Min Son et Harry Kane. L'entraîneur portugais a cependant aligné quelques beaux noms dont Hugo Lloris, Serge Aurier, Dele Alli et Gareth Bale.

Les compositions:

Antwerp: Butez - Seck, Gelin, De Laet - Miyoshi, Hongla, Haroun, Jukleröd - Gerkens, Refalelov, Mbokani.

Tottenham: Lloris - Aurier, Sanchez, Davies, Reguilon - Lo Celso, Winks, Alli - Bergwijn, Carlos Vinicius, Bale.