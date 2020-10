L’Antwerp ne pourra pas compter sur son attaquant fétiche et ne dispose pas non plus d’un remplaçant prédestiné.

Alors qu’ils surfent actuellement sur une vague positive après leur bilan de 13 points sur 15 en championnat, les Anversois se déplacent ce jeudi soir en Bulgarie pour entamer leur campagne européenne. Seul hic : le Great Old devra affronter Ludogorets sans Dieumerci Mbokani, qui purge sa peine après avoir été expulsé lors du match face à l’AZ en barrages de l’Europa League… l’an dernier.