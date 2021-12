Déjà éliminé, l'Antwerp s'est imposé 1-0 contre l'Olympiacos pour la 6e et dernière journée du groupe D de l'Europa League jeudi au Bosuil. Michel-Ange Balikwisha a inscrit le seul but de la rencontre en début de partie (7e).

Après une occasion pour Benson, qui voyait sa frappe repoussée par Tomas Vaclik, le gardien de l'Olympiacos (22e), le rythme de la rencontre retombait. Les Grecs mettaient davantage le pied sur le ballon mais leurs tentatives n'inquiétaient pas Jean Butez.

Peu satisfait de la prestation de son équipe en première période, Pedro Martins, l'entraîneur de l'Olympiacos, réalisait trois changements au repos mais les Grecs ne se montraient pas pour autant plus tranchants. Les plus belles occasions restaient anversoises mais Balikwisha (63e) et Benson (69e) trouvaient chacun Vaclik sur leur route.

Peu inquiétés en fin de match, les joueurs de Brian Priske géraient leur avance pour décrocher leur première victoire en Europa League et ainsi terminer leur campagne européenne sur une bonne note

Au classement, l'Antwerp termine donc à la 4e place avec 5 points derrière Fenerbahce (6 pts), l'Olympiakos (9) et Francfort (11). Les Allemands sont directement qualifiés pour les 8es de finale en tant que vainqueur de groupe tandis que l'Olympiakos devra passer par les barrages avec les autres deuxièmes et les troisièmes de groupe de la Ligue des Champions. Fenerbahce est repêché en Conference League.