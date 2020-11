La Gantoise ne pourra pas compter sur Davy Roef ni Michael Ngadeu, qui sont infectés par le coronavirus, jeudi, lors de la troisième journée de l'Europa League de football. Les Gantois se déplacent à l'Etoile Rouge de Belgrade. Les Buffalos ont annoncé cette nouvelle mardi. Jordan Botaka, Igor Plastun et Andreas Hanche-Olsen ont de nouveau été testés négatifs.

Le coronavirus a frappé le club gantois la semaine dernière et Davy Roef, Jordan Botaka, Igor Plastun et Andreas Hanche-Olsen avaient été testés positifs. Le club de Flandre orientale annonce qu'une nouvelle série de tests, effectuée lundi par l'UEFA, la fédération européenne de football UEFA, Botaka, Plastun et Hanche-Olsen, s'est à nouveau révélée négative. Michael Ngadeu, en revanche, a été testé positif, tout comme deux membres de l'encadrement.

"Le club étudie actuellement en interne la manière dont ce problème peut être résolu à court terme". Surtout dans les buts, il y a un problème, Roef étant éliminé pour cause de Covid-19 et Sinan Bolat est suspendu. Comme le troisième gardien de but Colin Coosemans ne figure pas sur la liste européenne, le jeune Owen Jochmans, 17 ans à peine, semble être celui qui va être retenu.

L'équipe de l'entraîneur Wim De Decker a très mal commencé l'Europa League avec deux défaites. Une douloureuse défaite 1-0 au Slovan Liberec a été suivie d'un cinglant 1-4 face à Hoffenheim. Seule une victoire à Belgrade semble être en mesure de maintenir les Gantois dans la course européenne.