L'AC Milan d'Alexis Saelemaekers a peiné mais s'est qualifié.

Après un partage blanc à l'aller, les Foxes ont dominé le retour mais ont manqué de réalisme. Les Tchèques eux, ont fait mouche sur leur deux premiers tirs cadrés grâce à Provod (49e) et Sima (79e). Youri Tielemans a joué toute la rencontre alors que Timothy Castagne est monté à l'heure de jeu. Leicester devra maintenant se concentrer sur la Premier League, où il figure à une belle troisième place. De son côté, la Real Sociedad, largement battue à l'aller (4-0), était contrainte à l'exploit à Manchester United. Titulaire pour son retour à Old Trafford, où il a fait ses débuts professionnels, Adnan Januzaj n'a pas pu aider son club basque à réaliser l'improbable. Le match s'est ponctué sur un partage blanc (0-0). L'AC Milan n'a remporté aucun de ses deux duels contre l'Étoile Rouge mais les Italiens, après un partage 2-2 à Belgrade à l'aller et un nul 1-1 en Lombardie, sont qualifiés. Alexis Saelemaekers est monté à la 66e minute d'un match qui a vu Franck Kessie marquer sur pénalty (9e) avant que Fardou Ben ne lui réponde (24e). Déjà vainqueurs à l'aller, le Dinamo Zagreb, l'AS Rome et les Young Boys de Berne se sont qualifiés pour le tour suivant. Les Croates ont battu Krasnodar (1-0), les Italiens ont pris la mesure de Braga (3-1) et les Suisses ont confirmé leur beau résultat de l'aller en s'imposant sur la pelouse du Bayer Leverkusen (0-2). Enfin, le PSV, battu 4-2 lors du premier acte à l'Olympiacos, a été longtemps qualifié virtuellement en menant 2-0 grâce à un doublé de Zahavi (23e, 44e) en première période mais les Grecs ont réduit l'écart, et validé leur ticket pour les huitièmes, via Ahmed Hassan (88e).