Contre le Dynamo Kiev, les Brugeois devront se méfier de Viktor Tsygankov

Pour accéder aux huitièmes, les Brugeois devront venir à bout du Dynamo Kiev. Comme les Blauw en Zwart, les leaders de Premier League ukrainienne ont terminé 3 e de leur poule en Ligue des champions, derrière la Juventus et le Barça (mais devant Ferencvaros). Mircea Lucescu repose sur un effectif relativement jeune avec des espoirs comme Zabarnyi, Popov, Mykolenko, Shaparenko ou encore Supryaha qui sont régulièrement alignés. Mais la vedette du groupe est un certain Viktor Tsygankov. L’ailier de 23 ans est l’auteur d’une belle campagne (10 buts et 3 assists) et s’impose doucement comme capitaine de son équipe. Le Dynamo Kiev avait éliminé La Gantoise en septembre dernier en barrages pour la Ligue des champions. Par contre, le Club Bruges s’était montré plus fort l’an dernier en qualifications pour la C1 (1-0 et 3-3 au 3 e tour).

Avec les Rangers, le Great Old tombe sur la tradition mais aussi sur du lourd

En héritant des Écossais, l’Antwerp sait à quoi s’attendre. Les hommes de Steven Gerrard sont invaincus depuis le début de la saison et ce, sur tous les fronts. Ils survolent en ce moment leur championnat (14 points d’avance sur les rivaux du Celtic, mais avec deux matchs de plus) et ils se sont adjugé la 1 re place de leur groupe en Europa League. Un groupe qui contenait notamment le Standard. Les Liégeois se sont inclinés à deux reprises contre les Teddy Bears (0-2 puis 3-2). Si la machine tourne aussi bien, c’est que les Rangers peuvent se vanter d’avoir un collectif bien huilé. Mais quelques individualités brillent un peu plus comme James Tavernier (le back droit compte… 16 buts et 12 passes décisives en 26 matchs), Ryan Kent ou encore Kemar Roofe, qui a quitté Anderlecht l’été dernier.