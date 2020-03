Le Nigérian prêté par le Shanghai Shenhua a encore régalé ce jeudi soir.

Odion Ighalo. Voilà un nom que les fans de ballon rond vont apprendre à connaître. Buteur ce jeudi soir en Autriche, buteur contre le Club Bruges le 27 février dernier et double buteur la semaine dernière contre Derby County en FA Cup, l’attaquant de Manchester United commence à empiler les buts. Quatre en trois titularisations !

Face à LASK et un stade vidé de supporters, le Nigérian a été un vrai poison pour les défenseurs adverses. D’abord en marquant un splendide but d’ouverture au bout d’un triple mouvement de jongles enchaîné d’une frappe en pleine lucarne. Mais aussi en offrant la dernière passe à Daniel James pour le 0-2 tout en multipliant le danger devant la cage autrichienne (avant que Man Utd n’aggrave encore la marque via Mata, Greenwood et Pereira).

Et dire que de nombreux fans mancuniens se demandaient pourquoi Ole Gunnar Solskjaer avait choisi de le recruter lors du dernier mercato hivernal. "Il marque, il a des opportunités à chaque match. Je suis très satisfait de lui et il est déjà vital pour l’équipe ", a répondu le coach norvégien.

Un buteur globetrotter

Même si le buteur nigérian commence seulement à se faire découvrir aux yeux de la planète foot, son parcours est déjà très long. Âgé de 30 ans, Ighalo a énormément voyagé durant sa carrière. La Norvège dès 17 ans puis un transfert à l’Udinese (Italie) avant d’être prêté six saisons de suite vers Grenade (Espagne), Cesena (Italie) puis Watford (Angleterre), où il a finalement été acheté en 2014.

Trois ans et 40 buts plus tard, l’attaquant a succombé aux tentations chinoises : Changchun Yatai (36 buts en 55 matchs) puis Shanghai Shenhua (10 buts en 19 matchs). Jusqu’à ce que les Red Devils viennent le chercher le 31 janvier sous forme d’un prêt de six mois.

Mais Solskjaer envisagerait tout de même déjà de le conserver. "Nous pourrions arriver cet été et nous dire que nous voulons le prolonger parce qu’il nous donne une bouffée d’air frais. Il est ici parce qu’il le mérite et parce qu’il possède un profil de buteur différent."

À 30 ans, Odion Ighalo vit probablement enfin les plus belles semaines de sa carrière. Il espère désormais gagner du galon aussi en Premier League, où, avec 30 minutes de jeu en quatre apparitions, il n’a pas encore débloqué son compteur buts. Du moins si la compétition n’est pas suspendue, tout comme la Ligue Europa et tous les autres championnats européens…