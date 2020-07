Il reste seize clubs en lice en Europa League, aucune équipe n'étant déjà qualifiée pour les quarts de finale.

Vendredi, tout le tableau final sera dévoilé ainsi que la répartition des matches entre les quatre stades allemands sélectionnés pour accueillir ce tournoi final à élimination directe (Duisbourg, Düsseldorf, Gelsenkirchen et Cologne, qui accueillera la finale le 21 août).

Dans six des huit oppositions des huitièmes de finale, seul le match aller a été disputé. Le lieu du match retour des ces rencontres n'a pas encore été déterminé: il se déroulera soit sur le terrain de l'équipe devant initialement recevoir, soit en Allemagne. Pour les deux oppositions dont le match aller n'a même pas pu être disputé, la qualification se jouera en un match sec en Allemagne, dans un des quatre stades précités. Ces deux rencontres étaient Getafe-Inter Milan et As Roma - FC Séville.

Parmi les autres rencontres, Manchester United doit accueillir Linz ASK (victoire 0-5 de Manchester à l'aller), Bâle doit recevoir Francfort (victoire de Bâle 0-3 à l'aller), Copenhague affrontera Istanbul Basaksehir (victoire 1-0 d'Istanbul Basksehir à l'aller), Leverkusen accueillera les Glasgow Rangers (victoire 1-3 de Leverkusen à l'aller), le Shakhtar Donetsk recevra Wolfsburg (victoire du Shakhtar 1-2 à l'aller) et Wolverhampton accueillera l'Olympiakos (1-1 à l'aller).

Même si les participants aux deux "Final 8" ne sont pas encore connus, les confrontations seront déterminées dès vendredi, avant l'issue des huitièmes. A noter qu'il n'y a pas de tête de série ni de protection par pays. Chaque équipe peut rencontrer n'importe lequel de ses adversaires. L'UEFA précise toutefois que des "restrictions supplémentaires pourront être communiquées avant le tirage".

Le calendrier complet de l'Europa League: