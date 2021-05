Après Manchester City et Chelsea en Ligue des champions, Arsenal ainsi que Manchester United ont l'occasion de constituer une autre finale 100% anglaise en Europa League. Si les Mancuniens ont presque validé leur ticket en étrillant l'AS Roma 6-2, Arsenal aura fort à faire.

Les Gunners ont perdu 2-1 contre le Sous-Marin Jaune à l'aller et ont été malmenés durant une grande partie de la rencontre. Mais ce but à l'extérieur redonne forcément espoir aux hommes de Mikel Arteta. L'Espagnol est en mauvaise posture en championnat et joue sa tête selon les médias anglais. Le constat est simple: soit l'ancien protégé de Guardiola accroche le trophée et il reste en poste. Soit il ne le soulève pas et il prend la porte.

Pour ce match, Arsenal devrait compter sur Pierre-Emerick Aubameyang qui retrouve tout doucement ses sensations après avoir contracté la malaria. De son côté, Villarreal déplore l'absence de Capoue, suspendu à cause de sa carte rouge à l'aller, et Iborra blessé.

Vivez le match en direct à partir de 21h00: