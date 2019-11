Il s'en est fallu de peu pour que le match entre Vitória et le Standard ne soit pas joué. En effet, les arbitres ont dû tester la pelouse afin de déterminer si celle-ci était pratiquable ou non. Après étude de l'état du terrain, les refs ont jugé que le match pouvait avoir bel et bien lieu, en dépit des trombes d'eau qui s'abattent sur le nord du Portugal.

Selon nos journalistes présents sur place, "les conditions sont dantesques". "La pluie ne devrait pas faiblir de la soirée, malgré les seize degrés au thermomètre", expliquent-ils.