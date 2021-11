La défaite subie contre le Beerschot a replongé les Limbourgeois dans le doute. Le crédit accordé à John van den Brom commence tout doucement à s’écouler. Ce déplacement dans la capitale croate a une signification tout à fait particulière : si les Genkois veulent continuer leur aventure en Europa League, ils ne peuvent se permettre de revenir bredouilles de Zagreb (si c’est le cas, ils pourraient encore être reversés en Conference League).

Une victoire, par contre, permettrait au Racing de s’emparer de la 2e place du groupe et d’avoir toutes les cartes en main lors de la dernière journée et la réception du Rapid Vienne. Van den Brom ne pourra pas compter sur Cuesta et Munoz. Juklerod effectue, lui, son retour. Le président Croonen et le Head Football de Condé sont en quarantaine.

L'Antwerp: une victoire impérative

A 21 heures, l'Antwerp n'aura d'autres choix que de venir s'imposer chez les leaders du groupe D de l'Eintracht Francfort. Avec une seule unité en quatre matchs, le Great Old n'a que cette solution pour continuer à espérer quelque chose (la troisième place renvoie en seizièmes de finale de la Conference League) dans leur sixième match. Autant dire que la tâche s'annonce ardue face à Francfort qui est invaincu et qui peut de son côté garantir sa place pour les huitièmes de finale s'il signe un quatrième succès consécutif dans cette poule.

Gand: "Déjà nous assurer de la première place à Famagouste"

Les Buffalos sont déjà certains d’encore être européens après la trêve. Mais la première place de leur groupe, qui leur permettrait de sauter le tour suivant, n’est pas encore en poche. Un succès serait suffisant, tout comme une défaite du Partizan à Tallinn. Si les Serbes ne reviennent pas avec les trois points, les Gantois peuvent même se contenter d’un nul à Chypre. "Nous allons à fond pour cette première place du groupe et nous voulons nous en assurer à Famagouste", a avoué Hein Vanhaezebrouck.

Le coach a également eu l’occasion de s’exprimer dans une entrevue avec l’UEFA : "Je déteste quand les gens disent par exemple que ce serait beau d’atteindre les quarts. Il faut toujours viser le plus loin possible et se pousser continuellement."