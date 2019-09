Le début de saison de Manchester United ne se déroule pas de la meilleure des manières. Avec un 8 sur 15 en championnat, les Mancuniens sont déjà relégués à sept points de Liverpool. Dès lors, il était impératif pour les hommes de Ole Gunnar Solskjaer se devaient de l'emporter face à Astana pour le premier match de la phase de poules de l'Europe League pour ne pas tomber dans la crise





Si le niveau de jeu n'était pas à la hauteur, le jeune Mason Greenwood a délivré un Old Trafford à moitié vide pour offrir un succès laborieux aux Mancuniens. À 17 ans, le jeune Anglais formé au club, est devenu le plus jeune buteur européen de l'histoire de Manchester United. Il a rayé un certain George Best des tablettes. Le Nord-Irlandais, 19 ans à l'époque, avait inscrit un doublé en 1965 en quart de finale de la Coupe d'Europe face à Benfica. Greenwood a donc fait tombé un record vieux de... 54 ans.