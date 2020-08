FC Séville: le dernier tango du bad boy Ever Banega Europa League100% Web Louis Janssen © REPORTERS

La finale d'Europa League de ce vendredi soir sera synonyme de dernier match sous le maillot sévillan pour l'Argentin.



"Seul Dieu me comprend." Lorsqu'on connaît le personnage, le tatouage qu'affiche Ever Banega sur sa jambe droite prend tout son sens. El Tanguito fait partie de ces joueurs bourrés de talents qui ont la fâcheuse tendance de saboter leur propre trajectoire. Si le maître à jouer possède effectivement de la magie dans les pieds (bien assez pour faire lever un stade entier), son hygiène de vie lui aura joué plus d'un tour. Ce soir, Banega clôt le volet sévillan de sa carrière par une finale d'Europa League face à l'Inter, son ancien employeur. Il prendra ensuite la direction d'Al Shabab (Arabie saoudite) où il empochera 30 millions d'euros pour trois ans de service. "Parler de mon dernier match me rend nostalgique", a avoué le natif de Rosario après la victoire face à Manchester United en demi-finale. "Nous savons que ce sera difficile, mais nous allons nous reposer et tout donner." Quoi de mieux qu'un troisième sacre en Europa League pour couronner un chapitre européen rocambolesque ?