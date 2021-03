C’est la belle histoire de cette saison. En deuxième division d’Espagne il y a de ça deux ans, Grenade se retrouve proche des quarts de finale pour sa première participation de son histoire en Coupe d’Europe après avoir éliminé Naples au tour précédent. Historique.

Avec un palmarès vierge au plus niveau (le club compte trois titres en D2) et seulement une finale en Coupe du Roi en 1959 en 90 ans d’existence, Grenade n’a jamais fait partie des « grands » depuis sa création en 1931. En 25 saisons passées en Liga, jamais les Andalous ne sont parvenus à se hisser dans le top 5. La meilleure performance du club reste une 6e place obtenue en 71/72 et 73/74.