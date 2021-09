Avec Jean Butez dans les cages, la défense sera composée de droite à gauche, d'Aurelio Buta, Dinis Almeida, Dorian Dessoleil et Ritchie De Laet, qui remplace Jelle Bataille, suspendu, au poste d'arrière-gauche. Le milieu central sera partagé par Birger Verstraete et Radja Nainggolan, tandis que les flancs seront occupés par Viktor Fischer et Manuel Benson, aux dépens de Pieter Gerkens et Koji Miyoshi. Ally Samatta et Johaness Eggestein figurent au front de l'attaque.

Après sa défaite 2-1 lors de la 1re journée contre l'Olympiakos, l'Antwerp a pour objectif de se mettre en selle. Francfort, qui a obtenu le nul il y a deux semaines contre Fenerbahce, n'est pas en forme et n'a pas encore remporté la moindre victoire cette saison.

Outre Bataille, suspendu après deux cartes jaunes contre l'Olympiakos, Priske devra se passer des blessés Björn Engels, Sam Vines, Michel-Ange Balikwisha, Sander Coopman et Alhassan Yusuf.