Il s'est produit et s'est soldé par une défaite nette 3-0. West Ham est le leader incontesté du groupe H avec 9 sur 9. Le Dinamo Zagreb, le Rapid Vienne et Genk suivent avec 3 sur 9. Le KRC se retrouve 4e à la différence de but. Les Limbourgeois ont bien cru ouvrir le score par Theo Bongonda après dix minutes au stade olympique de Londres, mais le VAR a signé un hors-jeu de Junya Ito. Les Hammers répliquaient à la 20e minute par une tête à ras de terre de Tomas Soucek, que Maarten Vandevoordt sauvait d'un réflexe astucieux.

A l'approche de la mi-temps, les Londoniens ont eu chaud après une erreur du gardien Alphonse Areola : la tête de Paul Onuachu passait juste à côté. Pourtant, Genk n'a pas pu regagner les vestiaires sur un partage. Le KRC cédait sur une nouvelle phase arrêtée. Craig Dawson (45e+1) reprenait de la tête un corner. (1-0)

Après quinze minutes de seconde période, le match s'est joué en l'espace de soixante secondes. Sur un nouveau coup-franc, la tête d'Issa Diop (57e) a doublé la marque (2-0). Sur l'action suivante, le tir de Jarrod Bowen (58e) surprend Vandevoordt qui semblait pourtant bien placé (3-0). Dans la demi-heure restante, West Ham n'a plus jamais été en difficulté, Genk n'expédiant aucun tir cadré.

Plus tôt dans la journée de jeudi, le Rapid Vienne a récolté ses premiers points en s'imposant 2-1 contre le Dinamo Zagreb. Ce résultat permet à Genk de conserver ses chances pour la deuxième place.