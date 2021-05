Ce jeudi soir face à Arsenal, tous les projecteurs seront braqués sur lui. Il espérera propulser sa "meute" en finale de l'Europa League.

"Vous le laisseriez épouser votre fille. C'est un garçon poli, honnête, travailleur et qui a suffisamment de patience et d'humilité pour attendre sa chance et continuer à travailler dur." D'un Moreno à un autre. Quand il était à la tête de la Roja (entre juin et novembre 2019 pour pallier l'absence de Luis Enrique), Robert n'avait que des compliments pour Gerard.