Après avoir marqué un coup d’arrêt à leur série de quatre victoires consécutives en perdant contre l’Union, les Gantois retrouvaient hier soir leur idylle de la saison en présence de la Conférence League. Seule équipe à réaliser un sans-faute dans la compétition (9/9 et zéro but encaissé), les hommes de Hein Vanhaezebrouck pouvaient terminer premiers en cas de victoire contre Belgrade.

Si les Belges se sont montrés entreprenants tout au long de la rencontre (en témoignent les 17 tirs au but et les 66 % de possession), ils vont encaisser leur premier but du tournoi via une superbe inspiration d’Urosevic qui laisse Sinan Bolat pantois.

Gand ne se laisse pourtant pas abattre et peut remercier ses remplacants. À la 80e minute, sur un centre, Chakvetadze sert Tissoudali sur un plateau, ce qui permet aux Buffalos de revenir dans la partie. Malgré l’envie d’inscrire le but victorieux, le score ne bougera plus.

Gand reste tout de même premier de la poule B avec 10 points. S’ils sont assurés d’être qualifiés au prochain tour, ils devront encore attendre pour sécuriser la première place du groupe.



Fiche Technique :

Gand : Bolat, Hanche-Olson, Ngadeu, Okumu, Fortuna, Castro-Montes, Owusu (72e De Sart), Kums, Bezus (72e Tissoudali), Odjidja-Ofoe (72e Chakvetadze), Depoitre

Partizan : Popovic, Miletic, Vujacic, Sanicanin, Miljkovic, Jojic, Natcho (77e Smiljanic), Pantic (90e+1 Jovic), Urosevic (87e Obradovic), Menig (87e Lutovac), Gomes

arbitre : C. Kavanagh

les buts : 65e Urosevic (0-1), 80e Tissoudali (1-1).