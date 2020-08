"L'AS Rome confirme qu'un accord a été trouvé cette nuit entre AS Roma SPV LLC, actionnaire majoritaire de AS Roma S.p.A, et le Groupe Friedkin pour la vente du club. Les contrats ont été signés mercredi soir", écrit le club de la capitale italienne dans un communiqué.

"L'opération est évaluée autour de 591 millions d'euros", poursuit le club giallorosso. L'accord de vente définitif doit être signé avant la fin du mois d'août.

La Roma était depuis 2012 présidée par l'homme d'affaires américain James Pallotta. Depuis 2014, il était propriétaire du club à 100%.

Le nouveau propriétaire, Dan Friedkin, est âgé de 54 ans et ses affaires sont basées à Houston, au Texas. Il est à la tête d'une holding regroupant une douzaine d'entreprises et il est actif notamment dans la vente d'automobiles et l'hôtellerie.

Selon Forbes, sa fortune est estimée à un peu plus de quatre milliards de dollars (3,6 milliards d'euros), ce qui en ferait le 504e homme le plus riche du monde.

Basé à Boston et présent très épisodiquement à Rome, Pallotta était de son côté très impopulaire auprès des tifosi du club.

L'AS Roma n'a rien gagné sous sa présidence, de très nombreux joueurs de valeur (Salah, Alisson, Marquinhos, Nainggolan...) ont été vendus pour mettre les comptes en ordre et les deux légendes du club, Francesco Totti et Daniele De Rossi, ont été poussées vers la sortie.

Le grand projet de Pallotta était la construction d'un nouveau stade "de propriété" dans le sud de Rome. Lancé dès 2012 mais régulièrement retardé pour des questions juridiques et bureaucratiques, le projet est actuellement au point mort et le chantier n'a pas débuté.