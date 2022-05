Petite devinette… Quel joueur a marqué 18 buts et délivré 17 passes décisives cette saison ? Non, il ne s’agit pas de Lionel Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, Kai Havertz, Jadon Sancho ou Bruno Fernandes, tous moins décisifs que lui cette année. Un indice ? Il est Anglais… et défenseur latéral droit. Et non, ce n’est pas non plus Trent Alexander-Arnold ou Reece James. Il est bien moins coté qu’eux, et pourtant, il réalise une saison encore plus fantastique que la leur.

Avec 31 actions décisives cette saison, James Tavernier est en train de secouer le monde du football. Il est tout simplement le défenseur le plus décisif d’Europe. Et de très loin. L’Anderlechtois Sergio Gomez (6 buts et 15 assists) et le back droit de Liverpool Trent Alexander-Arnold (2 buts et 19 assists) sont à dix longueurs de lui.