La trajectoire de Jonathan David est peu banale. Né aux États-Unis de parents haïtiens, il a essentiellement vécu au Canada avant de traverser seul l’Atlantique pour jouer au football, et non plus au soccer. En près d’une heure d’échanges, nous n’avons d’ailleurs pas entendu une seule fois la dénomination nord-américaine du football sortir de la bouche du Canadien. Une heure durant laquelle il est revenu sur son parcours, entre passion pour le ballon rond, sa vie de jeune dans une ville qu’il apprécie, la volonté de marquer l’histoire de la sélection canadienne et le décès de sa maman.

"Je suis né à New York (NdlR : à Brooklyn) où je n’ai passé que trois mois parce que ma famille y était pour visiter, entame le Buffalo. Puis nous sommes partis en Haïti où ma famille vivait. J’y ai grandi pendant six ans avant de déménager à Ottawa. C’est là que j’ai vécu jusqu’à mes 17 ans."

(...)