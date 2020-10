"Les deux équipes comptent trois points, donc ce sera un match très important." En raison de la pandémie de coronavirus, les Spurs se sont entraînés mercredi dans leur propre complexe et ne se sont rendus en Belgique que dans le courant de l'après-midi. Mourinho a maintenu son chat de presse entièrement numérique, et a montré qu'il avait fait ses devoirs.

"J'ai regardé autant de matches de l'Antwerp que possible", a déclaré le Portugais. "De sa façon de jouer au football et la manière dont elle est organisée, je peux voir qu'Ivan Leko, sans le connaître personnellement, est un bon entraîneur. Il y a une structure solide dans le milieu de terrain avec d'excellents arrières d'aile. En attaque, l'Antwerp peut compter sur la force et l'expérience de Dieumerci Mbokani, et sur le feeling de Lior Refaelov, par exemple".

Mourinho devrait faire une bonne rotation au Bosuil après le match des Spurs à Burnley lundi (victoire 0-1). Gareth Bale semble pouvoir compter sur une place de titulaire. "Mon noyau me permet de faire quelques substitutions", a dit The Special One. "Bale travaille très dur et sa mentalité est excellente. Je sens qu'il grandit, nos données le montrent aussi. Il est très difficile de choisir entre qui joue et qui s'assoit sur le banc. Mais tous mes joueurs sont prêts".

L'Antwerp a très bien commencé la phase de groupes de l'Europa League la semaine dernière, avec une victoire 1-2 chez les Bulgares de Ludogorets. Tottenham a aussi été très efficace contre les Autrichiens du LASK Linz (3-0). Les Spurs, qui comptent dans leurs rangs le Diable Rouge et Anversois Toby Alderweireld, occupent la cinquième place de la Premier League après six journées de jeu, à deux points des leaders Everton et Liverpool. .