Unai Emery remporte la compétition pour la 4e fois, au bout d’une interminable séance de tirs au but conclue par un tir manqué de De Gea.

Il était 23h55, heure belge, lorsque David De Gea a pris son élan face à Geronimo Rulli. Onzième et dernier tireur de la liste mancunienne pour la séance de tirs au but, le portier espagnol aurait pu être le héros de son club. Mais sa frappe, trop molle, n’a pas été plus efficace que ses dix précédents arrêts.

Comme un symbole, De Gea s’est écroulé. Lui, l’Espagbol qui est poussé vers la sortie de Manchester, lui qui est arrivé au bout de son aventure après dix années anglaises tourmentées. Il repousse d’au moins une saison le premier trophée de United depuis mai 2017 et cette finale d’Europa League remportée.