L'Antwerp fera son entrée en lice sur la scène européenne lors des barrages de l'Europa League le 19 août prochain. Le Great Old y défiera le vainqueur du duel entre les Chypriotes de l'Omonia Nicosie et des Estoniens de Flora Tallinn, afin de valider son ticket pour la phase de groupes. Tel a été le résultat du tirage au sort effectué lundi au siège de l'UEFA à Nyon, en Suisse. L'Antwerp, 3e de D1A la saison dernière, bénéficiait du statut de 'priorité 1" et pouvait jouer contre une formation issue du pot 4 ou du pot 3, soit un adversaire théoriquement à sa portée. Le sort est tombé sur le vainqueur du duel entre Nicosie et Tallinn, issus du pot 3. Les deux clubs, champions la saison dernière dans leur pays respectif, se sont inclinés au 2e tour préliminaire de la Ligue des Champions.

Le retour se tiendra le 26 août.

L'équipe anversoise a très mal débuté son championnat. Après des défaites à Malines (3-2) et contre Courtrai (0-1), la phalange du Danois Brian Priske est seule à la dernière place.