Pour la première fois en 28 ans, l’Antwerp va pouvoir passer l’hiver européen au chaud. Si un éventuel résultat favorable de Tottenham à Linz (3-3) aurait également suffi pour sortir des poules, les Anversois ont eu raison de prendre leur destin en main en venant à bout de Ludogorets.

Comme à Linz la semaine dernière et lors du match aller en Bulgarie, Leko a opté pour un faux-neuf en la personne de Benavente. Aucune trace du Mbokani dans le onze de base, donc. Comme à chaque fois, l’inclusion du Péruvien a permis aux troupes de l’entraîneur croate de produire un jeu séduisant, riche en combinaisons et en mouvements. Seul bémol : l’efficacité. "On a joué une première mi-temps quasiment parfaite", a expliqué De Laet après coup.