L'Antwerp a décidé d'installer un écran géant au sein de son stade, le Bosuil, jeudi pour que ses supporters puissent assister au match aller du barrage d'Europa League entre l'AZ Alkmaar et les Anversois.

Cette initiative fait suite à la décision du bourgmestre d'Enschede, des représentants de l'AZ, de Twente et de la Fédération Néerlandaise de Football d'interdire la présence des fans anversois lors de ce déplacement européen.

Six mille supporters seront autorisés à entrer dans le Bosuil. Pour des raisons d'organisation, un prix de cinq euros sera demandé aux supporters.

Le Matricule N.1 a profité de cette annonce pour exprimer une nouvelle fois son étonnement quant à la décision des Néerlandais. "A ce stade, aucune information supplémentaire ne nous a été communiquée par la commune d'Entschede à propos du 'trouble imminent de l'ordre public' qui a été invoqué", a écrit l'Antwerp. "Nous n'avons pas pu informer nos supporters nous-mêmes. Il est évident que l'AZ et nous étions demandeurs pour que cette affrontement se déroule de la manière la plus sportive sportive possible et donc avec des supporters en déplacement, comme c'est le cas dans tous les matchs. Les deux clubs veulent absolument connaître les circonstances de ce refus et ne laisseront pas cette affaire en suspens."

Les tickets pour suivre la rencontre au Bosuil seront disponibles à partir de mercredi 12h via TicketHour, iXpole (hospitality platform) ou dans les points de vente habituels. Les places pour le match retour prévu au Stade Roi Baudouin sont disponibles dès ce mardi soir.