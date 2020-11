L’atout Refaelov frappe à nouveau et l'Antwerp prend une option sur les seizièmes de finale Europa League Louis Janssen © AFP

Grâce à l’Israélien, le Great Old ramène trois points d’Autriche et effectue une opération en or au classement.



En laissant un Mbokani en méforme sur le banc, Leko a réservé une (demi) surprise dans son onze de base face au LASK Linz. Comme lors de la victoire à Ludogorets (match pour lequel Mbokani était suspendu), l’entraîneur croate a déployé Benavente en faux neuf. "Cristian (Benavente) s’entraîne bien", a justifié Leko avant la rencontre à la RTBF. "On ne veut pas que l’équipe soit dépendante de Mbokani, même s’il reste un joueur important. Mais l’Antwerp, c’est bien plus que Mbokani."