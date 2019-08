Lamkel Ze aurait pu être le héros de la soirée, jeudi, lors du match retour des barrages de l'Europa League opposant l'Antwerp à l'AZ Alkmaar. Il repart finalement avec le statut de zéro.

Partant avec un léger avantage suite à leur partage (1-1) en terre néerlandaise la semaine dernière, l'Antwerp était réduit à dix dès la 35e minute suite à l'exclusion de Dieumerci Mbokani. Malgré ce déficit numérique, les Anversois allaient faire un pas de plus vers la qualification à la 73e minute quand Didier Lamkel Ze ouvrait le score et envoyait virtuellement le club en phase de poules. La suite est moins glorieuse.

Déjà jauni, le Camerounais court célébrer sa réalisation avec les supporters et écope d'un second carton. Ne comprenant d'abord pas la décision de l'arbitre, il retire ensuite son maillot et le brandit fièrement devant lui, le montrant en direction des tribunes.

La suite, on la connait. A neuf, l'Antwerp ne peut lutter et finit par concéder l'égalisation dans le temps additionnel, avant de sombrer dans les prolongations (1-4) et d'être éliminé.

Dans les vestiaires, les joueurs de l'AZ ont célébré leur qualification avec une petite pique envers l'attaquant. Sur Instagram, Calvin Stengs a posté une photo où il pose en compagnie de deux équipiers... avec leurs maillots devant eux, à la manière de Lamkel Ze lors de sa sortie du terrain.