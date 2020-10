Belfodil (36e), Grillitsch (52e) et Gacinovic (73e), Dabbur (90e+4) ont inscrit les quatre buts allemands alors que Kleindienst (90e+3) avait réduit la marque. Avec deux défaites en autant de rencontres, les Gantois occupent la dernière place de leur groupe.



Dans un début de match assez fermé, La Gantoise recevait une belle occasion d'ouvrir le score avec un penalty provoqué par Yaremchuk. L'attaquant ukrainien voulait se faire justice lui-même mais Baumann, le portier allemand, détournait son envoi (14e). Laissant le contrôle du ballon à leur adversaire, les Gantois concédaient à leur tour un penalty après une faute de main de Ngadeu-Ngadjui. Ishak Belfodil, l'ancien joueur du Standard, ne manquait pas l'occasion de mettre Hoffenheim aux commandes (36e). Après la pause, Hoffenheim confirmait rapidement sa domination en plantant un deuxième but via Grillitsch, oublié par la défense gantoise (52e). Les Allemands géraient tranquillement leur avance et Gacinovic, tout juste monté au jeu, plantait le 0-3 (73e). Dans les arrêts de jeu, Kleindienst réduisait la marque (90e+3) avant que Dabbur ne fixe le score final à 1-4 (90e+4).



Dans l'autre match du groupe, l'Etoile Rouge de Belgrade l'a emporté 5-1 face au Slovan Liberec. Les Serbes ont rapidement pris deux buts d'avance grâce à un doublé d'El Fardou (7e et 22e) avant que Matousek ne réduise la marque peu avant le repos (41e). En deuxième période, Gajic (50e), Katai (67e), Falcinelli (70e) portaient le score final à 5-1. Au classement, Hoffenheim (6 points) occupe seul la tête du groupe L devant l'Etoile Rouge et le Slovan Liberec qui comptent chacun 3 points. La Gantoise (0 point) occupe la quatrième et dernière place.