Ses accélérations, ses provocations et ses coups de génie ont fait sa marque de fabrique sur le terrain. En-dehors, il enchaîne aussi les dribbles, les débordements, les jongles et les changements de direction… Ousmane Dembélé est un joueur aussi insaisissable et imprévisible avec un ballon que dans son comportement et ses choix de carrière.

Un désir de rester au club, une prolongation avortée par excès de gourmandise, une demande de départ en urgence dès cet hiver puis un refus d’être vendu, contre la volonté de la direction… avant un nouveau rebondissement. Selon Sport, un média catalan, le Français de 24 ans serait désormais prêt à renouveler son contrat, qui expire dans à peine quatre mois.